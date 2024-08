EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Strategische Unternehmensentscheidung

artec technologies AG: Forschungszulage für KI-gestützte audiovisuelle Plattform für Medien und europäische Sicherheitsbehörden



02.08.2024 / 09:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





artec technologies AG: Forschungszulage für KI-gestützte audiovisuelle Plattform für Medien und europäische Sicherheitsbehörden Forschungszulage für ein KI-gestütztes Systems zur Erkennung von Manipulationen digitaler Medienströme

Forschungszulage für eine cloudbasierte Management Plattform mit zentraler Equipment-Verwaltung mobiler Videosysteme

Herausragende Vorteile: Kompatibilität, Nutzerfreundlichkeit, datenschutzkonform

B.O.S. Manager ist die praxiserprobte Management Plattform für Videoobservierung und -analyse "Made in Germany" Diepholz, 02. August 2024: Die herausragende Technologie der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) im Bereich der KI- und cloudbasierten Medien- und Videoobservierung für deutsche Sicherheitsbehörden und Medien wird vom Bund gewürdigt. Das niedersächsische Technologieunternehmen erhält für seine umfangreiche Entwicklungsarbeit in den vergangenen Jahren von der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) die Bescheinigung für eine rückwirkende Forschungszulage gemäß Forschungszulagengesetz (FZulG). Besonders hervorgehoben wurden die von artec entwickelten Technologien für das Media-Mining (XentauriX) und die Management-Plattform B.O.S.Manager mit zentraler Equipment-Verwaltung und Administration mobiler Videosysteme, die die Arbeit von Medien und Sicherheitsbehörden erheblich erleichtern. artec erhält dafür rückwirkend eine Förderung im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und erwartet durch diese Anerkennung eine bessere Wahrnehmung bei potenziellen Kunden. XentauriX: KI-gestütztes Media-Mining Mit XentauriX hat artec ein Media-Mining-System zur Überwachung, Aufzeichnung und Analyse von Streaming-Content (TV, Video, Radio, Social Media usw.) entwickelt. Zu den verschiedenen Analysetools gehört die Erkennung manipulierter digitaler Medienströme, unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Damit lassen sich beispielsweise Fake News in TV-Inhalten aufspüren und Verletzungen von Senderechten dokumentieren. Hierbei können zahlreiche parallel laufende Fernsehkanäle analysiert werden. XentauriX wird seit Jahren erfolgreich von Broadcastern, Nachrichtenagenturen, Sicherheitsbehörden und Landesmedienanstalten genutzt. BOS Manager: Managementplattform mit zentraler Equipment-Verwaltung und Administration von mobilen Videosystemen Mit dem B.O.S. Manager unterstützt artec Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) von der Verbrechensaufklärung und -prävention bis hin zur Terrorabwehr in der EU. Seit der Einführung im Jahr 2020 wurde die auf einer privaten Cloud basierende Videoobservierungsplattform für mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen kontinuierlich weiterentwickelt. In dieser Zeit hat sich der B.O.S. Manager bei nationalen und internationalen Kunden als zentrales Managementsystem für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Spezialeinsätzen, wie gezielten Observierungen, bewährt. Das Leistungsspektrum umfasst inzwischen neben verdeckten Einsätzen auch die Großlagenbeobachtung durch Helikopter, Drohnen und mobile Video-Towersysteme. Zu den herausragenden Merkmalen von XentauriX und dem B.O.S. Manager gehören neben der Nutzerfreundlichkeit insbesondere die Kompatibilität mit Hard- und Software unterschiedlichster Hersteller. Dieses wichtige Merkmal wurde auch von der BSFZ hervorgehoben. Darüber hinaus sind bei artec "Made in Germany" und Datenschutzkonformität selbstverständlich. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der BSFZ", erklärt Thomas Hoffmann, Vorstand von artec. "In den vergangenen Jahren hat artec massiv in Forschung und Entwicklung investiert und ist heute technologisch führend im Bereich Medien- und Videoinformationssysteme - auch im internationalen Vergleich. Die Arbeit von Sicherheitsbehörden wird immer komplexer. Um sie effizient zu unterstützen, bietet artec Systeme, die sich durch ihre Kompatibilität, Nutzerfreundlichkeit, Datenschutzkonformität und ihre Herstellung in Deutschland auszeichnen. Diese Kombination macht unsere Produkte wahrscheinlich einzigartig auf dem Markt." Weitere Informationen zum BOS Manager: https://multieye.com/de/produkte/bos-video-managementsystem/

Weitere Informationen zu XentauriX: https://xentaurix.com Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



02.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com