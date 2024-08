Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die Bank von England eine Zinssenkung beschlossen hat, hielt die US-Notenbank in dieser Woche die Füße nochmal still, so die Analysten der Helaba.Allerdings habe sie eine Zinssenkung im September in Aussicht gestellt. In diesem Zusammenhang seien die Inflationsfortschritte betont worden sowie die allmähliche Abkühlung am Arbeitsmarkt. Laut FED-Chef Powell würde eine Abschwächung am Arbeitsmarkt geldpolitische Konsequenzen nach sich ziehen. Vor diesem Hintergrund würden sich die Blicke heute auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht in den USA richten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...