Snap hat fast ein Viertel des Marktwerts verloren, nachdem das Unternehmen sowohl im abgelaufenen Quartal als auch mit seiner Prognose die Erwartungen enttäuschte. Was ist da los?Die Snapchat-Muttergesellschaft Snap Inc. sieht sich nach einem enttäuschenden Ausblick für das dritte Quartal mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da sie in einem unsicheren Wirtschaftsumfeld um Werbeeinnahmen mit größeren Rivalen wie Meta Platforms und TikTok konkurriert. Nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse fielen die Aktien des Unternehmens im nachbörslichen Handel um bis zu 23 Prozent. Snap prognostiziert für das dritte Quartal einen Umsatz, der mit einem Mittelwert von 1,355 Milliarden …