Garmin - GRMN: Aufwärtstrend mit Schönheitsfehlern! - Pullback Setup JETZT???

Rücksetzer im Aufwärtstrend bei der Garmin-Aktie (GRMN)

Hohes Handelsvolumen beim Pullback und allgemeine Marktlage mahnen zur Vorsicht!

Garmin (GRMN) - ISIN CH0114405324

Rückblick: Ein Kursplus von fast 43 Prozent in einem sauberen Aufwärtstrend und ein Rücksetzer zum 20er-EMA sehen auf den ersten Blick aus wie eine Einladung zu einem Long Trade mit der Garmin-Aktie. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch das hohe Handlesvolumen in der Pullback-Phase der letzten beiden Tageskerzen auf. Hinzu kommt die eher bärische Konstellation am Gesamtmarkt. In diesem Zusammenhang irritiert auch, dass das Wertpapier bei den letzten Earnings am 31. Juli - im Gegensatz zu vorigen Terminen - eher verhalten auf die positiven fundamentalen Zahlen reagierte.

Garmin-Aktie: Chart vom 01.08.2024, Kürzel: GRMN Kurs: 171.06 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Der Gesamteindruck bei Garmin ist bullisch, so dass risikofreudige Trader hier über einen Long Trade nachdenken könnten. Dies gilt umso mehr, wenn sich die Lage am Gesamtmakt etwas aufhellen würde. Ideal wäre auch, wenn das Wertpapier noch die eine oder andere kurze Tageskerze mit niedrigem Handelsvolumen in der Nähe der grünen Linie platzieren könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Unterstützung auf der Unterseite wegbrechen, wären die bullischen Überlegungen gänzlich dahin und wir müssten uns neu sortieren.

Meinung:

Garmin ursprünglich bekannt für Pkw-Navigation, fokussiert sich heute auf GPS-Sportuhren. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette in den Bereichen Fitness, Outdoor, Avionik, Marine und Automotive an. Die Produktlinie umfasst Fitnessuhren, Fahrradcomputer, GPS-Handgeräte, Flugzeugsysteme, Bootsausrüstung und Autonavigation. Garmin entwickelt auch Erstausrüsterprodukte für die Automobilindustrie. Unternehmenssitz ist im schweizerischen Schaffhausen, die Fertigung erfolgt in eigenen Werken, mit Avionik-Produktion in Kansas, USA, und vier weiteren Standorten in Taiwan. Haupthandelsplatz der Garmin-Aktien ist die New York Stock Exchange. Das Geschäftsjahr 2022/23 endete mit Rekordzahlen bei Umsatz, Gewinn und Dividende. Die jüngsten Prognosen für die laufende Jahr lassen weitere Zuwächse erwarten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 32.86 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 143.40 Mio. USD

Meine Meinung zu Garmin ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.earningswhispers.com/epsdetails/GRMN

Veröffentlichungsdatum: 02.08.2024

Autor: Thomas Canali

