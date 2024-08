Ethereum News: Darum steht der ETH-Token kurz vor einer Kursexplosion

Die Einführung der Ethereum-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt hat bisher nicht die erhoffte Wirkung gezeigt und den ETH-Preis auf ein neues Allzeithoch katapultiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Weitere Abflüsse aus dem Grayscale-ETF, eine aktuell eher zurückhaltende Stimmung am Finanzmarkt und die allgemeine Sommerflaute sorgen dafür, dass derzeit nur wenig positive Ereignisse am Krypto-Markt zu verzeichnen sind.

Dies könnte sich allerdings in den kommenden Wochen schnell ändern, denn einige Zeichen weisen nun darauf hin, dass schon bald größere Veränderungen auf Ethereum zukommen könnten. Wir verraten, was die Zukunft für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt bereithalten könnte.

Institutionelle Vermögensverwalter kaufen mehr ETH-Token

Die aktuelle Stagnation beziehungsweise Kurskorrektur, die Ethereum erfährt, ist auch zu einem Großteil auf die Abflüsse aus dem Grayscale-Ethereum-ETF zurückzuführen. Dies erhöht die Liquidität am Markt und drückt dadurch den ETH-Preis merklich nach unten. Bereits nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs gab es ein ähnliches Szenario, was wochenlang den BTC-Preis beeinflusste. Sollte eine ähnliche Situation erneut erfolgen, so könnten die starken Abflüsse aus dem Grayscale-ETF noch bis Mitte oder Ende August anhalten, bevor eine erste Veränderung sichtbar wird.

Allerdings gibt es bereits jetzt erste positive Nachrichten: BlackRock - der größte Vermögensverwalter der Welt - hat erst vor Kurzem erneut ETH-Token für einen Wert von 118 Millionen US-Dollar erworben. Ein klares Zeichen dafür, dass trotz der Grayscale-Abflüsse ETF-Anleger weiterhin auf die neuen Ethereum-Produkte setzen.

Ethereum ETFs had a net inflow of $33,700,000.



BlackRock bought $118,000,000 $ETH.



ETH is just getting started, my bags are ready pic.twitter.com/OofFXPuLf7 - Ted (@TedPillows) July 31, 2024

Sollten die Abflüsse aus dem Grayscale-ETF weniger werden, so könnte dies schnell einen positiven Einfluss auf den Ethereum-Preis haben und ihn stark nach oben schnellen lassen. Ein erneuter Vergleich mit den Bitcoin-Spot-ETFs, die erst im Januar 2024 auf den US-Börsenmarkt gekommen waren, drängt sich auf: Damals sorgten die Grayscale-Abflüsse fast acht Wochen lang für einen fallenden BTC-Preis, bevor dann der Kursanstieg begann. Im März 2024 wurde dann das bisherige Allzeithoch von über 73.000 US-Dollar für Bitcoin erreicht.

Ein ähnliches Szenario ist für Ethereum denkbar: Das bisherige Allzeithoch von über 4.800 US-Dollar liegt derzeit zwar noch in weiter Ferne - aktuell liegt der Ethereum-Preis bei 3.150 US-Dollar -, könnte allerdings schon bald ein realistisches Preisziel für die kommenden Wochen und Monate darstellen.

Starker ETH-Kursanstieg bereits im September?

Der August ist historisch betrachtet immer ein schwacher Monat für die Krypto-Branche gewesen. Dies dürfte hauptsächlich daran liegen, dass in dem Sommermonat viele Menschen Urlaub haben und dadurch auch weniger Anleger aktiv sind. Gleichzeitig gibt es allgemein weniger Nachrichten, die die Stimmung am Finanzmarkt beeinflussen könnten.

Dies könnte sich allerdings bereits im kommenden September ändern, denn dann gibt die US-amerikanische Notenbank - die Federal Reserve - eine erneute Mitteilung zum US-Leitzins heraus. Erst vor wenigen Tagen hatte die Fed erklärt, dass dieser nämlich in den nächsten Wochen unverändert auf einem Niveau von 5,5 % bleiben wird (wir berichteten). Im September könnte diese Entscheidung der Fed allerdings anders ausfallen.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Kurz nach der Einführung der Ethereum-Spot-ETFs gab es zwar einen merklichen Aufschwung - unter anderem auch durch eine allgemein positive Stimmung am Krypto-Markt genährt -, doch waren die letzten Tage eher von einer bärischen Einstellung der Anleger bestimmt. So zeigt ein Blick auf den ETH-Chart der letzten 30 Tage (siehe Bild oben), dass Ethereum aktuell eine recht volatile Zeit durchlebt. Anleger sollten entsprechend Vorsicht walten lassen, denn für die kommenden Wochen ist eine Ethereum Prognose entsprechend schwer zu tätigen.

Sinnvoller kann es sein, stattdessen in neue Krypto-Projekte zu investieren, die auf der Ethereum-Blockchain basieren. Vor allem Initial Coin Offerings (ICOs) sind nur peripher von den kurzfristigen Entwicklungen des ETH-Tokens betroffen, können aber langfristig davon profitieren, dass das Ethereum-Netzwerk eine größere Aufmerksamkeit erhält. Gerade die geringeren Transaktionskosten, die Ethereum in den letzten Wochen erreicht hatte, sind hier ein weiterer Bonus.

Play-to-Earn-Game PlayDoge setzt auf Blockchain-Technologien und innovative Ideen

Hinter PlayDoge ($DOGE) steht ein ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert und die dahinter stehende Technologie nutzt, um das Play-to-Earn-Konzept möglichst umfassend zu implementieren.

Das Spiel selbst versteht sich als moderne Interpretation der in den 1990er-Jahren populär gewordenen Tamagotchis: Die digitalen Haustiere müssen - früher wie heute - nämlich gefüttert, unterhalten, geheilt und rechtzeitig schlafen geschickt werden, damit sie sich wohlfühlen. In PlayDoge sind zudem die Gesundheit und die Moral der putzigen Haustiere die wichtigsten Grundbedürfnisse, die von der Spielerschaft im Auge behalten werden müssen.

Besuche die PlayDoge-Webseite für weitere Informationen!

Derzeit befindet sich PlayDoge noch in der Vorverkaufsphase, doch soll das Mobile Game mit Web3-Faktor kurz nach dem offiziellen Launch der nativen Kryptowährung $PLAY mit der ersten Beta-Phase beginnen. Frühzeitige Anleger haben die Chance, als erste Spieler überhaupt in diese Beta-Version einzusteigen.

Weiterhin gibt es bereits jetzt ein erstes Staking-Programm, in dem im Presale die $PLAY-Token angelegt werden können. Dies bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 80 %. Der Staking-Pool selbst wird dabei über die nächsten drei Jahre aktiv bleiben, um so das Netzwerk zu sichern und die Community langfristig zu binden.

Investiere noch heute in den $PLAY-Token und PlayDoge!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.