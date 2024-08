HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an den Quartalsbericht des Nutzfahrzeugbauers an. Für langfristige Anleger biete sich eine gute Einstiegschance, auch wenn sich in der Branche noch keine Trendwende abzeichne./ag/mis



ISIN: DE000DTR0CK8