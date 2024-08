Die Aktie von Mercedes-Benz Group hat zum Start in den August weiter nachgegeben und ist gestern auf ein neues Jahrestief gefallen. Rückblick: Die Aktie von Mercedes-Benz Group war in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen am vergangenen Freitag bis auf 61,00 EUR zurückgefallen. Zwar konnten sich die Notierungen mit der anschließenden ...

