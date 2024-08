Tübingen (ots) -In unserem Mund ist viel mehr los, als wir lange dachten: Das orale Mikrobiom ist ein Sortiment unterschiedlicher gesunder Bakterien, die wichtige Aufgaben für die Gesundheit übernehmen. Manche Mundspülungen können dieses wertvolle Gleichgewicht stören und sogar das Krebsrisiko erhöhen - die Wahl des richtigen Produkts ist daher entscheidend.Neue Studienlage berücksichtigtAktuelle Forschungen zeigen erschreckende Ergebnisse: So hat eine belgische Studie ergeben, dass alkoholhaltige Mundspülungen das Krebsrisiko erhöhen können. Eine Studie aus England konnte nachweisen, dass antimikrobielle Mundspülungen den Blutdruck steigen lassen. Denn im Mund wird unter anderem Nitrat aus Obst und Gemüse in Nitrit umgewandelt - ein Stoff, der den Blutdruck reguliert. Bestimmte Bakterien töten bereits im Mund Krankheitserreger ab. Wird das Mikrobiom allerdings durcheinandergebracht, können die Bakterien diese Aufgaben nicht mehr erledigen.Besser: Probiotische Wirkstoffe und flüssiger ZahnschmelzApaCare hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Mundspülung zu entwickeln, die gesunde Prozesse im Mund fördert, statt diese zu stören. Bakterienspezifische Signalstoffe und probiotische Nährstoffe in der ApaCare OraLactin Mundspülung stärken gesundheitsfördernde Bakterien, die eine gesunde Mundflora regenerieren und stabilisieren. Zudem enthält die Mundspülung flüssigen Zahnschmelz (Hydroxylapatitkristalle), der eine nachhaltige Schutzschicht auf der Zahnoberfläche bildet, sodass die Zähne glatter und heller werden. Die Mundspülung schützt nicht nur vor Karies und Parodontitis, sondern verringert auch Sensibilitäten. Damit setzt ApaCare OraLactin die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft um und bietet einen Rundumschutz für eine probiotische, gesunde Mundhygiene.Hier können Sie weitere Vorteile entdecken und ApaCare OraLactin direkt bestellen! (https://www.apacare.de/Mundspuelung-mit-probiotischen-Wirkstoffen/1001403)Hier geht es zur OraLactin Zahncreme - die optimale Ergänzung zur Mundspülung. (https://www.oralactin.de/)Über die Cumdente GmbHCumdente GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Dentalmedizin und Prophylaxe. Mit innovativen Produkten und Forschungsergebnissen setzt Cumdente neue Maßstäbe für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Die Marke ApaCare steht für hochwirksame Zahnpflegeprodukte, die auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren.Pressekontakt:Cumdente GmbHPressestelleTelefon: +49 7071 9755721E-Mail: presse@cumdente.comOriginal-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173766/5835955