Dogwifhat-Kurs erreicht Tief von 1,87 US-Dollar - jetzt noch in den WIF-Token investieren?

Erst vor zwei Wochen konnte Dogwifhat auf sich aufmerksam machen, denn der Meme-Coin konnte unglaubliche Kursgewinne erzielen und zwischenzeitlich sogar auf einen Wert von über 2,75 US-Dollar klettern, nachdem in den Wochen zuvor eine Kurskorrektur den WIF-Preis stark gedrückt hatte. Nun scheint der Positivtrend allerdings ein jähes Ende gefunden zu haben, denn in den letzten Tagen fiel Dogwifhat auf einen Preis von 1,87 US-Dollar.

Doch ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass Anleger jetzt den Tiefpunkt kaufen sollten, bevor der Preis wieder steigt? Oder steht der WIF-Token vor einer längeren Kurskorrektur?

Dogwifhat in der Kursanalyse: Gibt es einen Silberstreifen am Horizont?

Ein Blick auf den Kurs der vergangenen Woche (siehe Bild unten) verrät, dass der WIF-Token eine starke Kurskorrektur durchläuft, deren bärischer Trend derzeit nicht zu enden scheint. Dabei verlor Dogwifhat in den letzten sieben Tagen einen Wert von satten 28,36 % und wird damit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 1,87 US-Dollar gehandelt. Ein klarer Verlust - gerade im Hinblick darauf, dass der WIF-Token vor einer Woche noch über einem Wert von 2,65 US-Dollar lag. Bei einem Blick auf den vergangenen Monat erscheint eine noch höhere Volatilität, die den Preis sogar noch weiter nach unten drücken dürfte - ein Niveau von 1,50 US-Dollar ist durchaus möglich.

Der Dogwifhat (WIF) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Sollten die bullischen Anleger jedoch den bärischen Trend in den nächsten Tagen überwinden können, könnte ein massiver Kursanstieg folgen. Dann ist es nicht nur möglich, dass erneut das lokale Hoch des Monats Juli erreicht wird - damals lag der WIF-Token bei über 2,87 US-Dollar -, sondern selbst das bisherige Allzeithoch könnte dann in den kommenden Wochen wieder ins Visier genommen werden.

Dieses liegt aktuell bei 4,83 US-Dollar und wurde am 31. März 2024 erreicht. Allerdings dürfte ein entsprechender Kursanstieg erst Ende August beginnen, denn historisch betrachtet ist der Sommermonat einer der schwächsten Zeiträume für die Krypto- und Finanzwelt. Anleger sollten sich also derzeit gedulden und darauf vorbereiten, dass es erst in den kommenden Monaten wieder zu besonders starken Kursveränderungen kommen könnte.

Technische Indikatoren deuten auf baldigen Preisanstieg hin

Einer der am häufigsten genutzten Indikatoren für eine technische Kursanalyse ist der Relative Strength Index (RSI), der auch als Trend-Indikator bekannt ist und dabei helfen soll, kurzfristigere Trend zu erkennen. Fällt dieser auf einen Wert von unter 30, so gilt der Anlagewert als überverkauft beziehungsweise unterbewertet. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der RSI-Wert von Dogwifhat bei unter 37 und ist weiterhin fallend.

Gerade kurzfristig planende Anleger sollten also unbedingt einen Blick auf diesen Wert werfen, denn dies könnte ein erstes Anzeichen dafür sein, dass der Preis derzeit erst einmal weiterhin fallen wird.

RSI on WIF on the 4hr hasnt been lower pic.twitter.com/PvVqa8s9dY - CryptoKayvian (@kayvainVoss) August 1, 2024

Dafür spricht auch ein Blick auf die MACD-Linie (Moving Average Convergence Divergence): Diese durchbrach nämlich in den heutigen Morgenstunden die Signallinie von oben nach unten, was ein klar bärisches Signal ist. Wer sich also auf die technische Analyse verlassen möchte, der sollte kurzfristig mit einer weiteren WIF-Korrektur rechnen. Es könnte also sinnvoller sein, auf einen noch niedrigeren Preis zu warten, bevor erneut eine Investition in Dogwifhat getätigt wird.

Bis dahin könnten allerdings weitere Meme-Coin-Projekte eine Anlage-Alternative darstellen. Gerade Meme-Token mit einem Fokus auf das beliebte Hunde-Meme sind auch weiterhin bei risikofreudigeren Anlegern beliebt und können nach wie vor Chancen auf hohe Renditen bieten. Kein Wunder, dass viele ICOs (Initial Coin Offerings) versuchen, ein ähnliches Motiv aufzugreifen. Doch welche Dogwifhat-Alternative kann derzeit überhaupt innovative Ideen bieten?

Shiba Shootout nähert sich erster Million: Neuer Meme-Coin mit Presale-Erfolg

Was haben Shiba Inu Hunde mit einem Wild-West-Setting zu tun? Genau diese Frage möchte Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) beantworten, denn das junge Meme-Coin-Projekt kombiniert das Hunde-Meme mit einigen innovativen Ansätzen. Dazu gehören zum Beispiel geplante Meme-Battles, Poker-Turniere mit einem eigenen Krypto-Twist sowie eine virtuelle Schnitzeljagd, die über das Blockchain-Netzwerk ausgetragen wird.

Dabei haben sich die Entwickler hinter Shiba Shootout ein Drei-Phasen-Plan überlegt: Zunächst soll nach dem laufenden Vorverkauf eine Listung auf CoinMarketCap und CoinGecko sowie einigen ersten Kryptobörsen erfolgen. In der zweiten Phase - sobald es 10.000 Holders gibt - wird dann eine breitere Listung auf zentralen Kryptobörsen (CEX) durchgeführt, was der Community noch einmal Zuflüsse bieten soll. In der dritten Phase folgt dann die Implementierung einer eigenen Academy, neuer Tools und sogar ein umfassender Merch-Shop.

Das Meme-Konzept hinter Shiba Shootout scheint aufzugehen: Eine Kapitalsumme von über 860.000 US-Dollar wurde bereits gesammelt und das Projekt schreitet nun schnell auf die erste Million zu. Das dürfte unter anderem auch an dem "Kaktus-Staking" liegen, das bereits im Vorverkauf freigeschaltet wurde.

Derzeit wird hier nämlich eine jährliche Rendite von 1.114 % geboten - Grund genug für viele Anleger, um bereits jetzt in den $SHIBASHOOT-Coin zu investieren und ihn direkt anzulegen, um so erste Gewinne zu erhalten. Wer gerne selbst recherchieren möchte, der sollte einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen, denn hier werden viele Informationen rund um Shiba Shootout zusammengefasst.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.