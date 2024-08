Heilbronn (ots) -Die Heilbronn Slush'D, Deutschlands einziger offizieller SLUSH-Ableger, gibt die ersten bestätigten Speaker bekannt. Über 15 Vortragende aus verschiedenen Branchen stehen bereit, um ihre Insights zu teilen. Das Event, das am 24. Oktober 2024 stattfindet, bietet eine internationale Plattform für die Förderung und Zusammenarbeit mit Startups, das Entdecken innovativer Anwendungen und Geschäftsmodellen sowie das Netzwerken im Ökosystem.Auch in diesem Jahr bereichert eine Reihe hochkarätiger internationaler Speaker die Heilbronn Slush'D.- Bestseller-Autor und Management-Vordenker Christian Busch spricht über die Bedeutung von Serendipität in der Wirtschaft. Sein Buch "Connect the Dots" ("Erfolgsfaktor Zufall") wird vom LinkedIn Gründer Reid Hoffmann als "highly recommended" bezeichnet. Christian Busch lehrt unter anderem an der renommierten London School of Economics (LSE) und ist Teil des Expertenkreises des World Economic Forum (WEF).- Magnus Grimeland, Gründer von Antler, einem globalen Frühphasen-Risikokapitalgeber, wird seine Einsichten in den Venture-Capital Markt teilen. Antler ist der weltweit aktivste Seed-Stage Investor, hat bereits in über 1000 Startups investiert und ist an mehr als 30 Standorten weltweit vertreten.- Dr. Annika von Mutius ist Mitgründerin von Empion, einem Startup, das sich auf KI-basiertes Headhunting spezialisiert hat. KI-Technologie hilft hierbei, im Hiring auf individuelle Bedürfnisse und Werte einzugehen. Erst kürzlich veröffentlichte sie eine Studie mit 400 Mittelständlern im Harvard Business Manager, die unterstreicht, wie wichtig der Cultural Match für den Erfolg des Recruiting und des Unternehmens als Ganzes ist.- Dr. Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal, dem Deutschen Solaranlagen-Unicorn, und Mitglied des deutschen Clubs of Rome, wird über seine Erfahrungen im Bereich GreenTech sprechen.- Ebenfalls dabei ist Kathrina Meisl, die bei secunet, einem deutschen IT-Sicherheitsunternehmen, Kunden- und strategische Projekte leitet. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Sie engagiert sich als Mentorin und Speakerin für Themen wie Frauen in der IT, moderne Führung und Gleichberechtigung.- Elias Schneider, Gründer von Codesphere, begann sein Informatikstudium mit 15 und arbeitete bereits mit 19 bei Google. Seine Cloud-Plattform optimiert den Softwareentwicklungsprozess, und er wurde in die Forbes 30 Under 30-Liste aufgenommen.- HyImpulse hat vor kurzem den ersten deutschen, privat finanzierten Raketenstart erfolgreich durchgeführt und kürzlich eine Förderung von 5 Millionen Pfund von der UK Space Agency erhalten. Christian Schmierer, der Mitgründer des Raumfahrt-Startups aus der Region Heilbronn, wird über die Herausforderungen der Branche und die Erfolge seines Unternehmens sprechen.Eine ständig aktualisierte Liste der Speaker:innen ist auf der Website verfügbar: heilbronnslushd.com/speaker.Pressekontakt:PIABO CommunicationsAntonia Klugslushd@piabo.netOriginal-Content von: Heilbronn Slush'D, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175911/5835978