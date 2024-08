Einmal mehr gibt es positive Überraschungen seitens des Techgiganten. Nach den veröffentlichten Zahlen ist klar: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 belief sich das Ergebnis auf 1,40 $ je Aktie, nachdem der iPhone-Hersteller im Vorjahreszeitraum noch 1,27 $ pro Aktie in den Bücher stehen hatte. Analysten hatten mit einem EPS von 1,34 $ gerechnet - und wurden damit in ihren Erwartungen geschlagen. Die Erlöse des wertvollsten Unternehmens der Welt stiegen von 81,8 Mrd. $ auf 85,78 Mrd. $ und lagen damit über den Marktschätzungen von 84,43 Mrd. $. Für Anleger ist die Aktie nach wie vor interessant, zumal APPLE im Herbst neue Funktionen auf Basis Künstlicher Intelligenz auf seine Geräte bringen will. Stehenbleiben wird diese Aktie wohl nie!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!