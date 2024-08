Mainz (ots) -Drei neue Folgen "Am Puls" im ZDF: Hat Deutschland die Lage noch im Griff? fragt zum Start der Reihe am Donnerstag, 8. August 2024, 22.15 Uhr, "Am Puls mit Christian Sievers" in "Zerreißprobe Zuwanderung". Am Donnerstag, 15. August 2024, 22.35 Uhr, heißt es dann bei "Am Puls mit Eva Schulz: Ich will doch nur wohnen!". Und am Donnerstag, 22. August 2024, 22.30 Uhr im ZDF, geht "Am Puls mit Dunja Hayali" in "Wütend, laut, radikal - die neue Protestkultur?" der Frage nach, wie sich die Protestkultur in Deutschland aktuell verändert hat. In der ZDFmediathek stehen die neuen Folgen jeweils am Sendetag ab 10.00 Uhr zur Verfügung."Am Puls mit Christian Sievers: Zerreißprobe Zuwanderung"Wer soll kommen, wer darf bleiben? Deutschland streitet heftig über Zuwanderung. Wie schafft das Land den Spagat zwischen restriktiver Asylpolitik und gezielter Zuwanderung? Die Debatten um den richtigen Weg werden hoch emotional geführt. ZDF-Moderator Christian Sievers ist für "Am Puls" mittendrin: Er begleitet Bundespolizisten auf Streife an der deutschen Grenze, besucht eine Amtsstube, von wo aus die nächste Abschiebung geplant wird, und ist unterwegs auf dem afrikanischen Kontinent. In Nigeria sollen abgelehnte Asylbewerber wieder aufgenommen werden, zugleich möchte man dort Fachkräften den Weg nach Europa ebnen. Mehr und weniger Zuwanderung zugleich - geht das? Oder gelingt den Deutschen gerade weder das eine noch das andere? Der Film von Anja Kollruß, Christian Sievers, Philipp Katzer und Yasemin Ergin steht ab Donnerstag, 8. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung."Am Puls mit Eva Schulz: Ich will doch nur wohnen!"Der Traum vom Eigenheim für die Familie - wer kann sich den noch erfüllen? Ganz normal wohnen - warum geht das für viele nicht mehr? Ist Wohnen zu einer Frage der Generationen-Gerechtigkeit geworden? Die Politik reißt regelmäßig die eigenen Ziele beim Wohnungsbau. Die Frage, wie sich angemessen wohnen lässt, treibt die Menschen in Deutschland um, sorgt für Frust, Wut, Puls. Welche Weichen müssen Politik und Wirtschaft stellen, damit wieder mehr Menschen genauso wohnen können, wie sie wollen? Eva Schulz trifft für "Am Puls" Familien mit jeder Menge Wohnfrust. Ihre drängenden Fragen und Sorgen trägt sie zu denjenigen, die den Markt gut kennen: Investoren, Makler und Politiker. Der Film von Kathi Liesenfeld, Svaantje Schröder und Eva Schulz ist ab Donnerstag, 15. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar."Am Puls mit Dunja Hayali: Wütend, laut, radikal - die neue Protestkultur?"Deutschland protestiert wieder! Viele Menschen gehen auf die Straßen, sind laut, einige von ihnen auch radikal. Hat sich die Protestkultur in Deutschland verändert? Und wenn ja: Ist das jetzt gut für die Demokratie oder führt es zu mehr Abgrenzung statt zu mehr Dialog? Diesen Fragen geht ZDF-Moderatorin Dunja Hayali auf ihrer "Am Puls"-Reise nach. Sie trifft AfD-Wähler und Menschen aus der rechtsextremen Szene, die sich jeden Montag versammeln, und solche, die sich ihnen entgegenstellen. Menschen, die die Klimakrise stoppen wollen oder ein Kalifat im Nahen Osten fordern. Der Film von Ann-Catrin Malessa und Nicolas Wildschutz ist ab Donnerstag, 22. August 2024, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen."Am Puls" im ZDFIn der Reihe "Am Puls" gehen bildschirmbekannte ZDF-Presenter den Themen nach, die Deutschland bewegen. Sie hören zu, tauchen in den Alltag der Zuschauerinnen und Zuschauer ein und beleuchten, welche Auswirkungen die Entscheidungen der Politik auf das Leben in allen Teilen der Gesellschaft haben."Am Puls" wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu den "Am Puls"-Sendungen erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Am Puls" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/ampuls) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenHier finden Sie eine Pressemappe zu "Am Puls" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/am-puls) im ZDFHier finden Sie "Am Puls" (https://www.zdf.de/dokumentation/am-puls) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5836053