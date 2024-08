Starke Quartalszahlen haben der Aktie von PayPal in den vergangenen Tagen kräftigen Rückenwind verliehen, doch nach zuletzt vier Tagen mit steigenden Kursen in Folge musste sie einen Teil der Gewinne am Donnerstag wieder abgeben. Auch die Vorzeichen für den Handelsstart am Freitag sind nicht gerade rosig.Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und eine erneute Anhebung der Prognose haben der Aktie von PayPal in den vergangenen Tagen kräftig nach oben getrieben. Auf Sicht der vergangenen ...

