Die meistgehandelten Produkte: Micron Technology weiterhin stark

Am Freitag setzt sich die Talfahrt an der Börse fort, wobei der DAX® in der ersten Handelsstunde um mehr als ein Prozent auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai fiel. Heute verzeichnet der Micron Call starke Handelsaktivitäten. Das Unternehmen konnte trotz der allgemeinen Konjunktursorgen eine solide Prognose melden. Der Computer-Memory Produzent erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz. Gleichzeitig sind NASDAQ® Long-Positionen gefragt, da Anleger auf eine Erholung des Technologieindex setzen.