Comcast, ein führendes Medien- und Technologieunternehmen, hat eine bedeutende Initiative zur Förderung digitaler Kompetenzen und wirtschaftlicher Mobilität angekündigt. Mit einer Investition von 35 Millionen Euro unterstützt das Unternehmen zahlreiche Gemeindeorganisationen, um die nächste Generation von Innovatoren, Unternehmern und Kreativen auszubilden. Diese Maßnahme, Teil des umfassenden Projekts UP, zielt darauf ab, Menschen mit dem Internet zu verbinden und digitale Fähigkeiten zu fördern. Die Investition erfolgt zeitgleich mit den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris und soll den Geist der Spiele in die Gemeinden tragen.

Verbesserte Messmethoden für Werbung

In einer separaten Entwicklung hat Comcast Advertising seine Partnerschaft mit Comscore erweitert, um eine verbesserte plattformübergreifende Signalvalidierung zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit wird es Comscore-Kunden erlauben, die Signal-Authentifizierungslösung von Comcast Advertising zu nutzen, um die Genauigkeit von Messungen und Zuordnungen in der Werbung zu erhöhen. Die Lösung bietet einen neuen Standard für die Genauigkeit und das Verständnis von Reichweite und Häufigkeit sowie Attributionsmessungen über lineares und Streaming-Fernsehen hinweg.

