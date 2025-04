Die Porsche AG hat im ersten Quartal 2025 gezielt und entschlossen in ihre Zukunftsfähigkeit investiert - und nimmt dafür bewusst kurzfristige Ergebnisbelastungen in Kauf. Mit Investitionen in Produkte, Software, Batterieaktivitäten und die organisatorische Neuausrichtung setzt der Sportwagenhersteller klare Prioritäten, um langfristig wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben. Der Konzernumsatz sank leicht auf 8,86 Milliarden Euro (Vorjahr: 9,01 Mrd. Euro), während das operative Ergebnis deutlich auf 0,76 Milliarden Euro zurückging (Vorjahr: 1,28 Mrd. Euro). Die operative Umsatzrendite fiel ...

