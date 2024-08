Neue Kryptowährungen 2024: 3 Presales mit 1000 % Kurspotenzial!

Auch im Sommer 2024 starten kontinuierlich neue Kryptowährungen. Spekulative Anleger werfen einen Blick auf neue Presales und wollen sich hier früh ein Engagement aufbauen. Doch die Auswahl an neuen Coins ist gigantisch. Welcher Presale hat also im August 2024 wirklich Kurspotenzial?

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) hat im Rahmen seines Vorverkaufs bereits rund 6,8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Während Kapital aus anderen Meme-Coins abfließt, blieb Pepe Unchained zuletzt ein bevorzugtes Ziel für Anleger.

Das anhaltende Interesse an Pepe Unchained deutet darauf hin, dass Meme-Coins nach wie vor Potenzial haben. Besonders auffällig ist hier, dass ein erheblicher Anteil der $PEPU-Besitzer ihre Coins nicht nur halten, sondern aktiv ins Staking-Protokoll eingebracht haben. Etwa 72 Prozent der im Vorverkauf gesammelten $PEPU-Token wurden gestakt, sodass das handelbare Angebot massiv verknappt wird.

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Meme-Coins, die oft nur auf kurzfristige Gewinne ausgelegt sind, bietet Pepe Unchained eine tiefere technologische Basis. Mit einer eigenen Layer-2-Lösung auf der Ethereum-Blockchain verspricht das Projekt schnellere und kostengünstigere Transaktionen. Diese Layer-2-Infrastruktur, die durch einen eigenen Blockchain-Explorer ergänzt wird, hebt Pepe Unchained deutlich von anderen Meme-Coins ab, die meist als einfache ERC-20-Token auf Ethereum laufen.

Das Ziel von Pepe Unchained ist es in Zukunft, ein eigenes, unabhängiges Ökosystem zu schaffen, das speziell für die Bedürfnisse von Meme-Coins entwickelt wurde. Die Layer-2-Blockchain von Pepe Unchained wurde mit Blick auf Geschwindigkeit, Sicherheit und niedrige Gebühren konzipiert, um den Handel und die Nutzung von Meme-Coins effizienter zu gestalten. Die Sicherheit des Projekts wurde durch Prüfungen von renommierten Sicherheitsfirmen wie Coinsult und SolidProof bestätigt.

Interessierte Anleger können $PEPU einfach über die offizielle Website von Pepe Unchained erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT, BNB oder sogar Kreditkarte bezahlen.

Meme Games (MGMES)

Meme Games ist ein weiteres neues Krypto-Projekt. Dieses hat bereits in den ersten Tagen seines Presales über 325.000 US-Dollar gesammelt und zieht mit einem innovativen Konzept die Aufmerksamkeit auf sich. Ziel ist es, den Hype um die Olympischen Spiele 2024 in Paris mit einem gamifizierten Presale zu verbinden, bei dem frühe Investoren nicht nur Token erwerben, sondern auch die Chance auf zusätzliche Bonus-Token erhalten.

Meme Games ist ein Web3-Spiel, das Meme-Coins auf spielerische Weise kombiniert. In einem virtuellen Wettkampf treten fünf der bekanntesten Meme-Charaktere aus der Krypto-Szene gegeneinander an: Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO). Die Spieler können dabei einen Charakter auswählen und hoffen, dass ihr Favorit den 169-Meter-Sprint gewinnt. Für die Gewinner winkt ein zusätzlicher Bonus von 25 Prozent auf ihre gekauften MGMES-Token.

Das Team hinter Meme Games beschreibt das Projekt als eine Fusion aus Unterhaltung und Community, das die Begeisterung der Olympischen Spiele aufgreifen und in die Krypto-Welt übertragen möchte. Die Vision ist es, den Nervenkitzel des Wettbewerbs mit den potenziellen Gewinnen von Meme-Coins zu verbinden.

Der Presale von Meme Games ist strategisch so geplant, dass er parallel zu den Olympischen Spielen läuft und zeitgleich mit den Paralympics am 8. September endet. Zwei Tage später, am 10. September, soll der MGMES-Token auf dezentralen Börsen gelistet werden.

Darüber hinaus bietet der MGMES-Token auf der Ethereum-Blockchain auch Staking-Möglichkeiten, bei denen eine Rendite von derzeit etwa 700 Prozent pro Jahr geboten wird. Diese hohe Rendite wird natürlich mit zunehmender Beteiligung sinken. Die Vertrauenswürdigkeit des Projekts wird durch Sicherheitsprüfungen von SolidProof und Coinsult zusätzlich unterstrichen. In nur 48 Stunden steigt der Preis für MGMES erneut an.

PlayDoge (PLAY)

Eine weitere spannende Chance im Segment der neuen Kryptowährungen könnte im Jahr 2024 durch PlayDoge entstehen, der sich als weit mehr als ein einfacher Meme-Coin positionieren möchte. PlayDoge verbindet nämlich das Gaming mit der Blockchain-Technologie - ein einzigartiges Spielerlebnis ist geplant.

PlayDoge setzt hier auf ein innovatives Handyspiel, das bald sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar sein wird. Das Spiel erinnert an die kultigen Tamagotchi-Spiele der 90er Jahre, bringt jedoch eine moderne und digitale Version dieses klassischen Konzepts auf den Markt. Die Spieler haben die Möglichkeit, virtuelle Haustiere zu betreuen, zu füttern und zu trainieren. Durch die Interaktionen mit diesen digitalen Begleitern können sie $PLAY-Token verdienen. Die nostalgischen Tamagotchis treffen also auf moderne Play-2-Earn-Methoden.

Bereits vor dem offiziellen Start des P2E-Games hat PlayDoge rund 6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt. Für Anleger, die frühzeitig einsteigen möchten, bietet sich jetzt noch die Gelegenheit, $PLAY-Token zu einem Preis von 0,00525 US-Dollar zu erwerben. In weniger als 48 Stunden steht die nächste Preiserhöhung an, sodass für maximale Buchgewinne etwas Eile geboten ist.

