Hugo Boss veröffentlichte detaillierte Zahlen für das 2. Quartal 2024, die sich mit der schwachen Vorabveröffentlichung deckten. Der Umsatz ging im Jahresvergleich um 1% auf 1,02 Mrd. EUR zurück und lag damit leicht unter den Konsenswerten. Das EBIT brach jedoch um 42% gegenüber dem Vorjahr auf 70 Mio. EUR ein und verfehlte den Konsens um 33%, was auf schwächere Umsätze und strategische Investitionen zurückzuführen ist. Makroökonomische Unsicherheiten und das gedämpfte Nachfrageumfeld, insbesondere in Großbritannien und China, werden sich voraussichtlich auf den Rest des Jahres 2024 auswirken. Vor diesem Hintergrund hatte Hugo Boss kürzlich den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt, und nun bestätigt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzanstieg von 1% bis 4% im Jahresvergleich und einem EBIT von 350 bis 430 Mio. EUR. Das Unternehmen plant, sich auf Fixkosten und Beschaffung zu konzentrieren, um die Profitabilität im zweiten Halbjahr zu stützen. Die Analysten von mwb research halten an ihren kürzlich gesenkten Prognosen fest und das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 68,00. Die Bewertung erscheint nun günstig und die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG