Symrise hat in Q2 und H1 24 gute Zahlen vorgelegt. Während das organische Umsatzwachstum in Q2 mit 12% yoy stark blieb, bremsten negative Währungseffekte (-4%) die Dynamik des ausgewiesenen Umsatzes auf 8% yoy auf EUR 1,3 Mrd. (im Einklang mit dem Konsens). Wie erwartet, hat sich die Rentabilität weiter verbessert. Das EBITDA von 530 Mio. EUR im ersten Halbjahr entspricht einem Wachstum von 12% im Jahresvergleich, unterstützt durch kontrollierte Inputkosten und Einsparungen aus dem Effizienzprogramm. Das Management bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 und bestätigte seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele. Trotz des beeindruckenden organischen Wachstums bleiben die Analysten von mwb research bei ihrem SELL-Rating mit einem Kursziel von EUR 90,00, das durch die Stand-alone- und Peer-Group Bewertung gestützt wird. Darüber hinaus dürfte die Beibehaltung einer konservativen Prognose (organisches Umsatzwachstum von 5-7% im GJ24 gegenüber +12% yoy in H1) die Anleger nicht begeistern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Symrise%20AG