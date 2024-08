Eine Britin wird seit geraumer Zeit von verzweifelten Google-Kund:innen angerufen. Alles nur, weil ihre Nummer bei der Suchmaschine auftaucht, wenn die Kund:innen nach der Nummer des Google-Hauptquartiers suchen. Wenn Google-Kund:innen in Großbritannien in die Suchmaschine "Wie lautet die Nummer des Google-Hauptquartiers" eingeben, können sie davon ausgehen, dass es sich beim Ergebnis um die richtige Nummer handelt. Doch viele von ihnen waren in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...