MicroStrategy hat seine Earnings präsentiert und den zweiten Quartalsverlust in Folge verzeichnet.MicroStrategy hat für das zweite Quartal einen Umsatz von 111,4 Millionen US-Dollar gemeldet, der unter den Prognosen der Analysten von 119,3 Millionen US-Dollar lag. Der Nettoverlust betrug 102,6 Millionen US-Dollar oder 5,74 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 22,2 Millionen US-Dollar oder 1,52 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz war der niedrigste in den letzten zehn Jahren, abgesehen von den beiden Quartalen zu Beginn der Covid 19 Lockdowns. Analysten haben den Umsatzrückgang im Auge behalten, um herauszufinden, was er für die Cashflow-Situation des …