Das weltweit führende IT- Unternehmen FPT Software wurde unlängst als "großartiger Arbeitgeber" (Great Place to Work) in Deutschland gewürdigt, was sein Engagement für die Weiterentwicklung des Arbeitsplatzes und der Belegschaft unterstreicht.

Der IT-Dienstleister erhielt die Anerkennung vom Great Place to Work®-Institut in Deutschland, basierend auf dessen Rangliste von Unternehmen mit den höchsten Bewertungen der Mitarbeiterzufriedenheit. Diese Zufriedenheit wird nach unterschiedlichen Kriterien bewertet: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Gemeinschaftsgefühl. Die Bewertung zeigt, dass 88 Prozent der Mitarbeitenden von FPT Software Europe mit ihren Arbeitsbedingungen sehr zufrieden sind.

Das Unternehmen erhielt ausgezeichnete Noten in mehreren Bereichen, darunter die Bereitstellung angemessener Ressourcen für die Arbeit und persönliche Weiterentwicklung, die Förderung eines freundlichen Arbeitsumfelds und das Angebot eines hohen Maßes an Autorität und Verantwortung. Es schätzt und fördert die Weiterbildung und kulturelle Vielfalt und pflegt ein transparentes Arbeitsumfeld. Das Unternehmen implementiert zudem eine Reihe von Aktivitäten zur Unterstützung seiner ausländischen Mitarbeitenden in Deutschland, darunter Sprachkurse, Sponsern von Udacity-Lernprogrammen und Übernahme von Prüfungskosten.

"Die Würdigung als Great Place to Work unterstreicht unser Engagement für die Schaffung eines positiven und befähigenden Arbeitsplatzes für unsere Belegschaft. Bei uns stehen Vertrauen, Transparenz, Respekt und berufliche Weiterentwicklung an oberster Stelle, um sicherzustellen, dass sich alle Teammitglieder geschätzt und inspiriert fühlen. Diese Anerkennung veranschaulicht unser Bestreben um die kontinuierliche Motivierung unserer Mitarbeitenden, sie stärkt unsere Marke in Deutschland und erweitert sie auf die breitere europäische Region, um mehr Talente anzuwerben", so FPT Software Europe Chief Executive Officer Dzung Tran.

Mit mehr als zehn Jahren Betriebserfahrung im europäischen Markt hat sich FPT Software zu einem zuverlässigen Partner für über 150 führende Firmen in dieser Region entwickelt, der erstklassige Lösungen in diversen Bereichen bereitstellt und die Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation begleitet. Das Unternehmen will seine Belegschaft in Deutschland bis 2030 auf 1.000 IT-Fachleute ausbauen, wobei 50 Prozent davon lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein sollen.

Vor dieser Anerkennung wurde FPT Software im Februar 2023 für seine Tochtergesellschaft in Japan in die Top 100 der besten Arbeitgeber aufgenommen und 2023 als Great Place to Work in Singapur zertifiziert.

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Das Unternehmen bietet herausragende Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low- Code und vieles mehr, um bedeutende Geschäftschancen zu nutzen und komplexe Herausforderungen zu bewältigen. FPT Software arbeitet weltweit mit mehr als 1.100 Kunden zusammen, darunter fast 100 Fortune-Global-500- Unternehmen aus Branchen wie Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung oder Versorgung. Weitere Informationen unter https://fptsoftware.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

