Monatsausblick: Auf dem Weg zu mehr Balance

Ein ereignisreiches erstes Halbjahr liegt hinter uns, und man kann sich angesichts der Entwicklungen bezüglich der US-Präsidentschaftswahl im November getrost die Frage stellen, ob es überhaupt zu dem oft zitierten Sommerloch kommen wird - arm an Schlagzeilen werden die kommenden Monate vermutlich nicht sein.

Die erneute Offenheit in Bezug auf den Wahlausgang bedeutet für die Märkte eine leicht erhöhte Unsicherheit, was sich im Anstieg von klassischen Unsicherheitsbarometern wie dem VIX-Index widerspiegelt. Aus unserer Sicht sollte eine derartige Unsicherheit keine langfristig negativen Implikationen für die Märkte haben, denn die wirtschaftlichen Aussichten sind wie eingangs angedeutet weder für die USA noch für Europa schlecht. Die Zentralbanken dürften in der zweiten Jahreshälfte endgültig in den Zinssenkungszyklus eintreten.

Welche Auswirkungen haben Zinssenkungen für die Finanzmärkte? Was steckt hinter der schwächelnden Konjunktur in China? Was bedeutet der Wahlausgang in Frankreich für Europa? Antworten zu diesen sowie weiteren Themen und was sie für Ihre Anlagestrategie bedeuten, finden sie in unserem monatlichen Ausblick.