Anstieg der BNPL-Transaktionen und der Ausgaben von Unternehmen im Juni signalisieren weitere Attraktivität von Fintechs

Eine wichtige, wettbewerbsfähige Erneuerung mit Zilch stärkt die Position von Thredd als globaler Marktführer im Fintech-Zahlungsverkehr

Weitere Dynamik bis H1 2024 durch neue Geschäfte mit Discover, Nium und Terrapay sowie Fortschritte bei der Expansion in den USA

Thredd, die schnell expandierende globale Zahlungsplattform der nächsten Generation, meldet sowohl ein branchenweites Wachstum bei Fintech-gestützten digitalen Zahlungen als auch die Erneuerung seiner Partnerschaft mit Zilch, dem weltweit ersten werbefinanzierten Zahlungsnetzwerk (ASPN). Diese positive Entwicklung in Verbindung mit der jüngsten Produkt- und Marktexpansion verleiht der Führungsposition von Thredd in der modernen Zahlungsabwicklung weiteren Auftrieb.

"2024 baut weiter auf dem soliden Fundament auf, das wir 2023 gelegt haben. Unsere neuen und alten Kunden sorgen für ein starkes Transaktionswachstum durch eine Kombination aus Marktexpansion und immer innovativeren Finanzdienstleistungslösungen", sagte Jim McCarthy, Chief Executive Officer bei Thredd "Die Expansion, die wir gesehen haben, ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und die Nachfrage nach neuen Zahlungsanwendungen sowohl im B2C- als auch im schnell wachsenden B2B-Zahlungsverkehr."

Im Februar stellte Thredd einen für den Jahresanfang untypischen Anstieg der Debit- und Prepaid-Transaktionen in verschiedenen Branchen fest. Dieses Wachstum hat sich bei BNPL (+56% Jahr bis heute), Corporate Spend Management (+74%) und B2C Retail (+28%) Transaktionen fortgesetzt.

Erfolgsgeschichte: Eine wachsende Partnerschaft mit Zilch

BNPL zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Seit Januar 2022 ist das Transaktionsvolumen der Kunden von Thredd in diesem Bereich um 175 gestiegen, was die wachsende Bedeutung von Ratenzahlungsoptionen am Verkaufsort widerspiegelt. Führend in diesem Bereich ist Zilch, mit dem Thredd vor kurzem einen neuen Vertrag abgeschlossen hat, um das Geschäft in einem hart umkämpften Wettbewerb mit größeren US-amerikanischen und europäischen Konkurrenten zu halten. Zilch, einer der weltweit am schnellsten wachsenden BNPL-Anbieter und ein echter Innovator in diesem Bereich, bietet Verbrauchern Rückzahlungsoptionen in Kombination mit Cashback und Belohnungen durch ein reguliertes und einzigartiges Geschäftsmodell, bei dem sie auf einzigartige Weise die weltweite 1-Billion-Dollar-Werbung mit persönlichen Krediten kombinieren.

Die Partnerschaft zwischen Zilch und Thredd kombiniert die Konnektivität von Zahlungsnetzwerken und das Fachwissen im Bereich Transaktionsmanagement, was es Zilch ermöglicht, sich auf seine wichtigsten Geschäftsziele zu konzentrieren, nämlich den Handel in Milliardenhöhe zu den Einzelhandelspartnern auf ASPN zu bringen und gleichzeitig Hunderte von Millionen von Einsparungen, Rabatten und Belohnungen für seinen wachsenden Kundenstamm bereitzustellen. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an Produkt- und Serviceinnovationen, um die Erfahrung von über 4 Millionen Kunden, die Zilch nutzen, zu verbessern.

"Wir arbeiten mit Zilch seit ihrer Gründung zusammen und hatten das Privileg, Teil ihres unglaublichen Wachstums zu sein", sagte Jim McCarthy "Wir wissen das Vertrauen, das Zilch in Thredd gesetzt hat, um mehr als 10 Millionen monatliche Zahlungen zu erreichen, sehr zu schätzen und freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit fortzusetzen, um Zilch zu weiteren Wachstumsrekorden zu verhelfen. Wir haben gesehen, wie Zilch von null auf über 4 Millionen registrierte Nutzer gewachsen ist, branchenführende Nutzungsraten erreicht hat, bei denen die Kunden im Durchschnitt 100 Mal pro Jahr auf der Plattform bezahlen und über 3 Milliarden Dollar Umsatz mit Thredd als vertrauenswürdigem Partner gemacht haben."

Philip Belamant, CEO und Mitbegründer von Zilch, kommentierte:"Thredd hat es uns immer ermöglicht, uns darauf zu konzentrieren, unseren Kunden einen unvergleichlichen Service zu bieten. Mit Jim an der Spitze als treibende Kraft des talentierten Teams sind wir zuversichtlich, dass Zilch auch in der nächsten Phase des schnellen Wachstums und der Einführung innovativer Produkte für unsere Kunden eine zuverlässige und sichere Zahlungsverbindung im Hintergrund haben wird."

Rakesh Harji, Chief Operating Officer bei Zilch, fügte hinzu: "Von Anfang an war unsere Partnerschaft mit Thredd entscheidend für den Aufbau der Kerninfrastruktur, um über 10 Millionen monatliche Transaktionen sicher abzuwickeln und ein nahtloses Nutzererlebnis zu gewährleisten. Thredd hat uns von Null auf über 4 Mio. Kunden begleitet und wir freuen uns auf weitere Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen, während wir das Geschäft ausbauen und unser Angebot für unsere hochaktiven Kunden erweitern, die Zilch für ihren wachsenden täglichen Zahlungsbedarf vertrauen."

