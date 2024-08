© Foto: Richard Drew/AP/dpa



ExxonMobil hat im 2. Quartal 2024 einen Gewinn von 9,2 Milliarden US-Dollar oder 2,14 US-Dollar pro Aktie erzielt. Geld, das der US-amerikanische Mineralölkonzern prompt an seine Aktionäre zurückgibt.Der operative Cashflow lag bei 10,6 Milliarden US-Dollar, ohne Betriebskapitalveränderungen sogar bei 15,2 Milliarden US-Dollar. An die Aktionäre wurden 9,5 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, davon 4,3 Milliarden US-Dollar als Dividenden und 5,2 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe. CEO Darren Woods kommentierte: Wir haben den zweithöchsten Quartalsgewinn der vergangenen 10 Jahre erzielt. Unsere Produktion in den Anlagen in Permian und Guyana erreichte Rekordniveaus, und wir konnten …