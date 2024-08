Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete am Freitag erhebliche Kursverluste an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 33,21 Euro. Dieser Rückgang folgt auf die jüngste Ankündigung des Unternehmens, seine Jahresprognose zu senken. Im zweiten Quartal musste der Nutzfahrzeughersteller einen deutlichen Gewinnrückgang hinnehmen, was die Anleger verunsicherte und zu verstärkten Verkäufen führte.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Turbulenzen sehen Marktexperten weiterhin Potenzial in der Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54,75 Euro, was einen beträchtlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs darstellt. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 4,40 Euro je Aktie. Diese Prognosen deuten darauf hin, dass langfristig orientierte Investoren die derzeitige Schwächephase [...]

