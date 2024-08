Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) gerät am Freitag deutlich unter Druck und verliert weitere -3,5% an Wert. Grund ist ein negatives Analystenvotum, das Sorgen bereitet und die Papiere auf ein neues Jahrestief schickt. Was sollten Anleger jetzt tun? Neuer negative Studie Die Investmentbank Barclays hat die Aktie von TUI am Freitag in ihre Coverage aufgenommen und gleich für einen Kursrutscher bei den Papieren gesorgt. Zwar sieht Analyst James Rowland Clark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...