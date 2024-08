Anfang April hatte sich die Investorin von einem Großteil ihrer Beteiligung am amerikanischen Technologiekonzern Twilio verabschiedet. In einem schwachen Marktumfeld konnte die Aktie nachbörslich rund fünf Prozent zulegen; das ist der Grund. Bei Twilio handelt es sich um ein noch relativ junges Unternehmen aus dem Bereich der Cloud-Kommunikation. Der Konzern bietet eine Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, verschiedene Kommunikationskanäle wie Telefonanrufe, SMS, Video, Chat und Social Media ...

Den vollständigen Artikel lesen ...