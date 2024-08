Pepe Unchained: Dieser Coin schießt über 6,8 Millionen USD und zeigt keine Anzeichen zu stoppen!

Der neue Pepe Unchained ($PEPU) Token scheint derzeit unaufhaltsam weiter seine Anlegerschaft auszubauen und sammelt im Schnitt täglich mehr als 150.000 US-Dollar ein. Damit konnte der neue Coin in den letzten Tagen die Marke von 6,8 Millionen US-Dollar im Vorverkauf durchbrechen. Von den Experten wird für diese Woche erwartet, dass der Coin die sieben Millionen US-Dollar-Marke knacken wird.

Angetreten mit seiner eigenen Layer-2-Blockchain will das neue Pendant von Pepe ($PEPE) und PepeCoin ($PEPECOIN) den Markt neu aufmischen und durch diese technische Raffinesse den Vorsprung auf andere Memecoins ausbauen. Der Vorteil der schnelleren und vor allem 100-mal günstigeren Blockchain kommt bei den Investoren äußerst gut an. Der Ausblick, dass dieser neue Token auch noch auf zentralen Börsen gelistet wird, verschafft dem $PEPU Coin noch mehr bullisches Momentum. Mit einem weiteren geplanten Preisanstieg in gut 31 Stunden sollten sich Interessierte daher beeilen, um den Coin noch zum aktuellen Preis von 1 $PEPU = $0.0088396 zu erhalten.

Hier zu Pepe Unchained und günstig Vorverkaufstoken sichern.

Memecoins vor dem Aus?

Nach dem rasanten Anstieg der Memecoins zum Jahresende 2023 und zu Jahresbeginn 2024 zeigte sich im zweiten Quartal eine deutliche Abkühlung des Marktes. Damit haben auch viele Coins, die teilweise exorbitante Steigerungsraten verzeichnet hatten, sich wieder im Preis drastisch korrigiert. Auch der Memecoin-Index, der die sechs größten Token nach Marktkapitalisierung verfolgt, ist im letzten Monat um 6,29% gefallen.

MarketVector Meme Coin Index | MEMECOIN

Während viele damit einen kollektiven Rückgang des Memecoinsektors erwarteten, zeigten einige Token wie WIF mit einem kurzfristigen Anstieg von 50%, dass immer noch Kapital im Markt vorhanden ist.

Starke Unterstützung und Staking von Pepe Unchained

Auch wenn viele Coins aktuell rückläufige Entwicklungen zeigen, konnte Pepe Unchained schon von Beginn an überzeugen. So startete er bereits mit über 200.000 US-Dollar Zufluss am ersten Tag, wobei der Zufluss im Durchschnitt noch immer bei 150.000 US-Dollar pro Tag liegt. Die Kombination aus humorvollen Memes und technischer Weiterentwicklung scheint bei den Anlegern einen regelrechten Run und eine Angst vor dem zu spät Kommen (FOMO) auszulösen, da auch die regelmäßigen Preissteigerungen die Buchgewinne für spätere Investoren verkleinern. Im Allgemeinen zeigt sich damit jedoch, dass immer noch Kapital im Markt in Memecoins fließt, da ICOs mit entsprechender Renditechance immer wieder frisches Kapital für ihr Projekt sammeln können.

Sicherheit im Memecoinbereich

Leider passieren gerade im Bereich der Memecoins auch immer wieder betrügerische Aktivitäten. Das schreckt so manche Investoren davon ab, in junge Projekte zu investieren. Pepe Unchained möchte hier mit maximaler Transparenz vorangehen, womit nicht nur die Tokenomics veröffentlicht wurden, sondern auch ein unabhängiges Audit von SolidProof durchgeführt wurde. Dieses ist auf der offiziellen Website frei zugänglich und zeigt, dass der Smart Contract des Projektes keine betrügerischen Absichten aufweist.

Auch das Vertrauen der Investoren in das Staking ist fulminant: Rund 564 Milliarden $PEPU Token wurden schon im Staking Protokoll gesperrt, was ein solides Ökosystem und einen stabilen Marktstart unterstützt. Durch die eigene Layer-2-Blockchain können auch erheblich höhere Staking-Renditen geboten werden, welche trotz dieser erheblichen Anzahl an gesperrten Token noch immer bei 284% APY liegen.

Mit den Entwicklungsmöglichkeiten, die das Projekt zeigt, wollen die Investoren mittel- bis längerfristig in das Projekt investiert bleiben. Eventuell könnte sich der Marktstart genau zum Zeitpunkt des aufkommenden Bullruns befinden, was dann noch weiteres Momentum für den Token generieren würde.

Hier PEPU Token kaufen und für 284% APY staken.

Aber warum gerade Pepe Unchained?

Warum wird gerade Pepe Unchained von den Memecoin-Liebhabern bevorzugt? Der Coin ist mehr als ein normaler Meme. Durch die entscheidenden Vorteile der Layer-2-Blockchain ist es den Tradern bewusst, wie viel schneller und günstiger sie einen viralen Memecoin dieser Kategorie handeln können. Auch die Pläne, einen eigenen Blockchain Explorer und einen direkten Tauschmechanismus für Ethereum Token zu integrieren, bringen weitere Pluspunkte für das Ökosystem. Für viele fühlt es sich so an, als würde man einen "VIP Token" zu einem absolut günstigen Handelspreis bekommen.

Damit könnte der $PEPU Token der absolute Hit im Krypto-Supercycle werden. Auch wenn aktuell noch nicht ganz klar ist, wann dieser starten wird, ist bekannt, dass schon ein kleiner Ausschlag den Start dieses Zyklus anstoßen kann. Investoren, die schon frühzeitig in Pepe Unchained angelegt haben, befinden sich dann im klaren Vorteil gegenüber späteren Börsenkäufern.

Wie kann man nun Teil dieses ICOs werden?

Wie es schon viele andere Memecoin-Projekte gezeigt haben, lohnt es sich immer, schnell zu sein. Wer beispielsweise WIF ganz zu Beginn gekauft hatte, konnte sich über Renditen von mehreren 10.000% freuen. Bei Kauf nach großen Ereignissen wie beispielsweise Listungen auf zentralen Börsen ist für die meisten Coins schon viel an Potenzial verloren gegangen.

Auch der renommierte Kanal von 99 Bitcoins hat erst vor wenigen Tagen ein Video auf YouTube veröffentlicht, wo von potentiellen Gewinnchancen bis zum 50-fachen ausgegangen wird.

Wenn man dies hochrechnet, könnte man leicht aus 1000 US-Dollar 50.000 US-Dollar generieren. Daher lohnt es sich, schnell zu sein und die offizielle Website zu besuchen, um dort das Buying Widget zu finden. Hier können die $PEPU Token gegen ETH, BNB, USDT getauscht werden oder auch mit Bank oder Kreditkarte gekauft werden. Zur langfristigen Verzinsung können die Token dann direkt für 284% APY gesperrt werden, wobei diese dann sieben Tage nach dem Launch nicht gehandelt werden können.

$PEPU Token jetzt kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.