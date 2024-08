DJ Rheinmetall plant Kauf von südafrikanischer Resonant Holdings Südafrika

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der steigenden Nachfrage nach Munition will Rheinmetall das Engagement im Bereich Planung und Bau von Spezialanlagen für chemische und Sprengstoffprodukte mit einem Deal in Südafrika ausbauen. Der DAX-Konzern plant den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Resonant Holdings Ltd, einem laut Rheinmetall führenden südafrikanischen Spezialisten für Anlagenbau in der chemischen Industrie. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden.

Die Rheinmetall Waffe Munition GmbH werde demnach 51 Prozent der Anteile an einem neu gegründeten Joint Venture (Rheinmetall Resonant South Africa) halten. Die restlichen 49 Prozent sollen von den bisherigen Resonant Holding-Gesellschaftern gehalten werden. Das zu gründende Unternehmen erwartet den weiteren Angaben zufolge ein Umsatzpotential von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr.

Einen Kaufpreis nannte Rheinmetall nicht. Rheinmetall treibe mit dem Deal den Ausbau der vorhandenen Fähigkeiten bei der Munitionsproduktion durch vertikale Integration weiterer Kompetenzen voran.

