Pressemitteilung der Schletter International B.V.:

Enstall expandiert mit Übernahme von Schletter nach Deutschland

Enstall, der weltweit führende Anbieter von Dach-Solarmontagesystemen, kündigte heute die Übernahme der Schletter Group ("Schletter"), einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Solarmontagesystemen, an. Die Finanzbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die derzeitigen Anteilseigner von Schletter, Avenue Capital Group und Robus Capital, werden Minderheitsgesellschafter von Enstall, um in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Gesellschaftern Blackstone und Rivean Capital die langfristigen strategischen Ziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...