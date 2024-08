ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal von 475 auf 487 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts einer verbesserten Profitabilität habe der Industriegasekonzern solide abgeschnitten, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aussagen zu den Geschäftsaussichten in der zweiten Jahreshälfte indes hätten alles in allem etwas enttäuscht. Wettbewerber hätten die Erwartungen im abgelaufenen Quartal stärker übertroffen, was die Messlatte für Linde etwas höher gelegt haben dürfte./la/gl



ISIN: IE000S9YS762