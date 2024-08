Die Vonovia SE verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 eine leichte Abschwächung des operativen Gewinns EBITDA sowie des Gewinns vor Steuern. Trotz eines Verlustes aufgrund der Neubewertung des Portfolios zum 30. Juni konnte dieser im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert werden. Das Immobilienportfolio wurde mit 82,5 Milliarden Euro bewertet, was nur geringfügig unter dem Niveau von Ende 2023 liegt und auf eine sich aufhellende Marktentwicklung hindeutet.

Optimistische Prognose für das Gesamtjahr

Vonovia zeigt sich für das Gesamtjahr 2024 zuversichtlich und erwartet, dass alle drei Kenngrößen am oberen Ende der Zielspannen liegen werden. Das organische Mietwachstum wird voraussichtlich am oberen Ende der Spanne von 3,8 bis 4,1 Prozent landen, während das bereinigte EBITDA in der oberen Bandbreite von 2,55 bis [...]

Hier weiterlesen