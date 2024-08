Kamala Harris legt im Rennen um das Weiße Haus weiter zu und liegt bei den Wettanbietern mittlerweile fast gleichauf mit Donald Trump. Wohl auch deshalb ist der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Tagen hart an der 70.000-Dollar-Marke abgeprallt. Aber vielleicht wäre eine US-Präsidentin Kamala Harris für Kryptos gar nicht so schlecht, wie viele denken.Denn trotz aller Bedenken bezüglich Harris' Haltung gibt es vielversprechende Anzeichen dafür, dass sie Kryptowährungen positiver gegenüberstehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...