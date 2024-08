An einem schwarzen Freitag mit nahezu durchgehend roten Vorzeichen, ragt Vonovia als einer der wenigen DAX-Gewinner hervor. Ähnliches gilt für LEG Immobilien in der zweiten deutschen Börsenreihe. Die deutschen Immobilien-Aktien profitieren von der Rezessionsangst und der damit verbundenen Zinshoffnung.An den Märken geht gegen Wochenschluss die Rezessionsangst um. Gewinner lassen sich am heutigen Handelstag nur schwer finden. Im DAX zählt unter anderem Vonovia zu den wenigen Aktien mit grünen Vorzeichen. ...

