Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung, zugleich 111. Zwischenmeldung



Die FUCHS SE ("Gesellschaft") hat das am 27. Juni 2022 begonnene und gemäß Bekanntmachung vom 8. Dezember 2023 erweiterte und bis zum 30. September 2024 verlängerte Programm zum Rückkauf von eigenen Vorzugsaktien und Stammaktien am 1. August 2024 in Bezug auf beide Aktiengattungen abgeschlossen. Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs vom 27. Juni 2022 bis einschließlich 1. August 2024 wurden insgesamt 4 Mio. Vorzugsaktien (ISIN: DE000A3E5D64) und 4 Mio. Stammaktien (ISIN: DE000A3E5D56) erworben. Dies entspricht für die Vorzugsaktien 2,88% und für die Stammaktien 2,88% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der für den Erwerb gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 36,21 je Vorzugsaktie und EUR 29,60 je Stammaktie. Insgesamt wurden Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 144,86 Mio. und Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 118,39 Mio. zurückgekauft; dies entspricht in Summe einem Gesamtkaufpreis von EUR 263,25 Mio. für beide Aktiengattungen (alle Beträge jeweils ohne Erwerbsnebenkosten). Die erworbenen Aktien sollen eingezogen werden. Zuletzt wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 29. Juli 2024 bis einschließlich 01. August 2024 noch insgesamt 0 Vorzugsaktien und 16.895 Stammaktien jeweils wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit zwei Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplattform (MIC Code) Stammaktien Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplattform (MIC Code) 29.07.2024 450 30,05 AQEU 29.07.2024 1.415 30,05 CEUX 29.07.2024 237 30,03 TQEX 29.07.2024 3.172 30,09 XETA 30.07.2024 454 31,63 AQEU 30.07.2024 1.930 31,72 CEUX 30.07.2024 241 31,75 TQEX 30.07.2024 4.220 31,63 XETA 31.07.2024 499 31,72 AQEU 31.07.2024 1.775 31,73 CEUX 31.07.2024 134 31,30 TQEX 31.07.2024 2.184 31,77 XETA 01.08.2024

184 32,30 XETA

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von FUCHS SE veröffentlicht unter www.fuchs.com.gruppe.investor-relations.die-aktie.aktienrueckkauf . Der Erwerb der Vorzugs- und Stammaktien der FUCHS SE erfolgt durch eine von FUCHS SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) und über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (MTF). Der Rückkaufbeginn war mit Bekanntmachung vom 25. Juni 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 27. Juni 2022 mitgeteilt worden. Die Erweiterung und Verlängerung des Aktienrückkaufs wurde am 8. Dezember 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht. Mannheim, 02. August 2024 FUCHS SE Der Vorstand Kontakt

Lutz Ackermann

FUCHS SE

Einsteinstraße 11

68167 Mannheim

+4962138021201

Lutz.Ackermann@fuchs.com



