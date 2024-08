FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auf operativer Ebene hätten die jüngsten Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns insgesamt etwas enttäuscht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management sehe aktuelle Stabilisierungsanzeichen in China. "Dies ist für das Erreichen der Markterwartungen für das kommende Geschäftsjahr auch unumgänglich", betonte der Experte./gl/la



