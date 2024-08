Die US-Aktienmärkte steuern wegen Konjunktursorgen und einer ausgeprägten Tech-Schwäche auch am Freitag auf deutliche Kursverluste zu. Bereits am Vortag hatten sehr schwach ausgefallene Konjunkturdaten zunehmende Ängste vor einer Abkühlung der Wirtschaft in den Fokus der Anleger gerückt. Trotz angespanntem Umfeld und Verkaufsdruck bei Chip-Aktie, stemmt sich AMD heute gegen den Trend.Die Stimmung unter den Anleger ist angeschlagen, Sorgen um die US-Wirtschaft drücken auf die Stimmung. Besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...