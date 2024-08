Nachdem die BYD-Aktie zuletzt deutlich zurückgesetzt hatte, kommt es am Freitag noch dicker. An einem für chinesische Werte insgesamt schwachen Handelstag verabschiedete sich das Papier mit einem Minus von 3,4 Prozent aus dem Handel. Charttechnisch trübt sich die Lage damit weiter ein. Doch es gibt noch Hoffnung für den Titel.Die am Donnerstag präsentierten schwachen US-Wirtschaftsdaten sorgten auch bei Anlegern in China für schlechte Stimmung. Arbeitslosenanträge nahe dem Jahreshoch und ein unerwartet ...

