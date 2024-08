Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US87807D4007 TC BioPharm (Holdings) PLC 02.08.2024 US87807D5095 TC BioPharm (Holdings) PLC 05.08.2024 Tausch 10:1

CNE1000000X2 Capinfo Co. Ltd. 02.08.2024 CNE100006K27 Capinfo Co. Ltd. 05.08.2024 Tausch 10:1

US58471G4091 Xylo Technologies Ltd. 02.08.2024 US58471G5080 Xylo Technologies Ltd. 05.08.2024 Tausch 2,666666:1