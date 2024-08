EQS-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Prognose

Francotyp-Postalia Holding AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024



02.08.2024 / 16:42 CET/CEST

Francotyp-Postalia Holding AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Berlin, 2. August 2024 - Auf der Basis vorläufiger Zahlen für das erste Halbjahr 2024 hat der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) heute festgestellt, dass die Geschäftsentwicklung nicht mit der Konzernplanung für das Geschäftsjahr im Einklang steht. Deshalb wurde entschieden, die Prognose anzupassen. Statt eines Umsatzniveaus in der Größenordnung des Vorjahres oder leicht darunter wird nunmehr ein Umsatzrückgang von bis zu 6% erwartet. Trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen wird sich auch die Profitabilität nicht wie ursprünglich erwartet entwickeln. Deshalb erwarten wir, dass das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahr nicht nur leicht, sondern um bis zu 12% sinken wird. Im Geschäftsjahr 2023 hatte FP einen Umsatz in Höhe von 241,8 Mio. Euro und ein EBITDA von 31,0 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Halbjahresbericht wird am 29. August 2024 veröffentlicht. Für Investor Relations und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

