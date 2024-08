Paris (www.anleihencheck.de) - Der Japanische Yen hat seit Anfang Juli kräftig an Wert hinzugewonnen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gegenüber dem Euro habe der Yen im vergangenen Monat rund 7 Prozent aufgewertet. Zuvor sei die Nippon-Währung stark unter Druck geraten und habe Mitte Juli den tiefsten Stand seit der Einführung des Euro markiert. Der Yen habe neben Eingriffen der Regierung, die Anfang Juli rund 5,5 Billionen Yen am Devisenmarkt gekauft habe, vor allem vom geldpolitischen Kurs der Notenbank profitiert. Im Gegensatz zu den meisten Zentralbanken, die ihren Zinserhöhungszyklus beendet hätten oder kurz davor stünden, ziehe die Bank of Japan die Zügel nun an. ...

