Wochenausblick: DAX bricht ein. Verunsicherung bei den Investoren steigt.

In der abgelaufenen Woche ging der DAX® kräftig in die Knie. Durchwachsene Geschäftszahlen und vor allem schwache Konjunkturdaten drückten auf die Stimmung. Gegenwind kam auch von den US-Börsen und hier vor allem von den Technologiewerten. Die Unsicherheit unter den Anlegern ist hoch. Dies zeigt der Volatilitätsindex des DAX, der VDAX new. Er sprang über die Marke von 20 Punkten und damit deutlich über den langfristigen Durchschnitt. In der kommenden Woche geht der Datenregen in Europa weiter. Zudem werden eine Reihe vielbeachteter Wirschaftsdaten veröffentlicht.

An den Anleihemärkten gaben die Renditen im Wochenverlauf deutlich nach. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sank auf 2,17 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere hat die 4 Prozentmarke deutlich unterschritten und schloss bei 3,85 Prozent. Auf der Suche nach sicheren Anlagen griffen Investoren zudem zu Gold und Silber. Der Goldpreis kratzte bereits am Allzeithoch. Konjunkturängste drückten den Ölpreis. Dabei sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf 78 USD und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni.

Unternehmen im Fokus

In der kommenden Woche werden unter anderem Airbnb, Allianz, Aurubis, Beiersdorf, BioNTech, Carl Zeiss Meditec, Commerzbank, Deutsche Telekom, Eli Lilly, Infineon, Münchener Rück., Novo Nordisk, Puma, Siemens, Siemens Energy, Süss MicroTec, Super Micro Computer und Uber Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlichen

Wichtige Termine

MONDAY AUGUST 5, 2024

Germany-PMI Services

Euro Zone-Sentix Index

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly discusses the economy

TUESDAY AUGUST 6, 2024

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

New York Fed releases Q2 report on household debt

WEDNESDAY AUGUST 7, 2024

China (Mainland)-Trade

Germany-Trade

Germany-Industrial production

ECB's Rehn gives opening speech at Bank of Finland seminar

THURSDAY AUGUST 8, 2024

United States-Jobless

Freddie Mac releases weekly report on U.S. mortgage rates

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks to NABE webinar

Lipper reports weekly U.S. fund flows

FRIDAY AUGUST 9, 2024

China (Mainland)-Inflation

Germany-Inflation Final

Bank of America weekly "Flow Show"

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.975/18.114/18.260/18.407 Punkte Unterstützungsmarken: 17.035/17.640 Punkte Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und sank im Tagesverlauf unter die Marke von 17.800 Punkte. Die wichtige Kreuzunterstützung bei 17.975 Punkten ist damit verletzt. Es droht also eine Konsolidierung bis 17.640 Punkte. Der kurzfristige RSI-Indikator hat inzwischen den überverkauften Bereich erreicht. Nachhaltige Kaufimpulse sind dennoch erst oberhalb von 18.114 Punkte mit dem Ziel 18.260/18.407 Punkte zu erwarten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 09.02.2024 - 02.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.08.2019 - 02.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 120,72* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 131,99** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 124,27*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02,08.2024; 16:30 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 7,03* 16.200,00 18.800,00 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 7,04* 16.600,00 19.000,00 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.08.2024; 16:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.