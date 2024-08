Die ING gilt als eine der beliebtesten Banken in ganz Deutschland und hat jetzt ein neues Angebot für potenzielle Kunden, dass unter anderem einen Bonus von 100 Euro und hohe Tagesgeldzinsen für sechs Monate enthält. Lohnt es sich, hier zuzuschlagen? Die Offerte gilt lediglich im August. Die ING ist eine der beliebtesten Onlinebanken in Deutschland, nicht zuletzt wegen des breiten Angebots an Dienstleistungen und der unkomplizierten Handhabbarkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...