DJ Iberdrola erwirbt Mehrheit an britischer Electricity North West für 2,13 Mrd Pfund

Von Adam Whittaker

BARCELONA (Dow Jones)--Iberdrola will für 2,13 Milliarden britische Pfund eine 88-prozentige Mehrheit am britischen Stromversorger Electricity North West (ENW). Wie der spanische Energieversorger mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, die den Erwerb in zwei Stufen vorsieht.

Wie Iberdrola weiter mitteilte, wird ein Konsortium unter der Führung des japanischen Unternehmens Kansai Electric Power Co. die restlichen 12 Prozent an ENW behalten.

Iberdrola wird zunächst 85,6 Prozent an dem Unternehmen für 1,7 Milliarden Pfund erwerben, gefolgt von einer Kapitalerhöhung von 400 Millionen Pfund, um 88 Prozent zu erreichen.

Die Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Iberdrola erwartet, im ersten Halbjahr 2025 die vollständige Kontrolle über ENW zu haben. Die Transaktion soll bereits ab dem ersten Jahr den Gewinn steigern.

Die Transaktion steht laut Mitteilung unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörde sowie der Genehmigung nach dem National Security and Investment Act durch die britische Regierung. Das Gesetz ermächtigt die Minister, Transaktionen mit einem nationalen Sicherheitsrisiko innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung zu überprüfen.

Unter Berücksichtigung seiner Schulden bewertet Iberdrola ENW insgesamt mit 4,21 Milliarden Pfund.

Die Aktien von Iberdrola notierten am späten Nachmittag 2,4 Prozent im Plus bei 12,45 Euro.

August 02, 2024 10:39 ET (14:39 GMT)

