Im Berichtsmonat Juli sind in den Vereinigten Staaten lediglich 114.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Diese Nachricht ist per se nicht erfreulich. Zudem wurden wieder Abwärtsrevisionen an Vormonatsdaten vorgenommenen, was natürlich ebenfalls negativ zu bewerten ist. Weiterhin zog die im Rahmen einer separaten Umfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...