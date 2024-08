Die Siemens Energy-Aktie erlebte am Freitag einen deutlichen Kursrückgang und fiel um 7,9 Prozent auf 24,07 Euro. Der Abwärtstrend wurde durch schwache US-Arbeitsmarktdaten verstärkt, die Rezessionsängste schürten und den gesamten Technologiesektor belasteten. Der DAX verlor insgesamt 1,8 Prozent, wobei Siemens Energy zu den größten Verlierern zählte. Der Energietechnikkonzern sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert, während der Markt auf die veränderten wirtschaftlichen Aussichten reagiert.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Trotz des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial für die Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 24,07 Euro, was dem aktuellen Kurs entspricht. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 0,430 Euro. Die nächsten Quartalszahlen, die am 7. August veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben und die Marktstimmung beeinflussen.

