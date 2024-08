Der DAX hat am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten seine Talfahrt beschleunigt. Die überraschend schwache Entwicklung des Arbeitsmarktes in der größten Volkswirtschaft der Welt näht Befürchtungen, dass die Fed die Zinsen zu spät senken könnte.Am Vortag hatten sehr schwache Konjunkturdaten Bedenken, das die US-Notenbank der Enticklung mit ihrem Zinskurs hinterherläuft, bereits befeuert. Anleger fürchten nun umso mehr eine Wirtschaftsabkühlung. Für eine unmittelbar bevorstehende Rezession in den ...

