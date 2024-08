Die Aixtron-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen deutlichen Rückgang und schloss mit einem Minus von 3,0 Prozent bei 19,90 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier ein Tief von 19,45 Euro, was die anhaltende Volatilität im Markt widerspiegelt. Trotz der aktuellen Schwäche bleibt das 52-Wochen-Hoch von 39,89 Euro, das im Dezember des Vorjahres erreicht wurde, in weiter Ferne. Die Handelsvolumina deuten auf ein reges Interesse der Anleger hin, wobei über 525.000 Aktien den Besitzer wechselten.

Analystenstimmen und Zukunftsaussichten

Experten sehen trotz der jüngsten Kursverluste weiterhin Potenzial in der Aixtron-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,70 Euro, was einen beträchtlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs darstellt. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,09 Euro. [...]

Hier weiterlesen