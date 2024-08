Straubing (ots) -



In dem Gefangenenaustausch kann man allerdings auch eine Chance sehen - mag sie noch so klein sein. Immerhin zeigt der Austausch: Die Diplomatie ist nicht am Ende, sie hat nur manchmal einen sehr hohen Preis. Verhandlungslösungen sind möglich, wenn alle Seiten davon profitieren. (...) Wenn der Westen mit Putin ins Geschäft kommen will, dann muss er ihm etwas dafür anbieten. Im Falle der Ukraine könnten das Gebietsabtretungen sein. Ein sehr hoher Preis für ein Leben in Frieden und Freiheit. Auch wenn das derzeit noch von hochrangigen Politikern und Diplomaten als unwahrscheinlich erachtet wird, so könnte es doch ein Ansatz für ein Ende des Ukraine-Krieges sein. Denn, so ehrlich muss man sein: Dass das von Russland überfallene Land sein gesamtes Staatsgebiet zurückerobert, ist leider ebenfalls unwahrscheinlich.



